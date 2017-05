MOTIF: de stad Hasselt als artistiek canvas

De negen kunstenaars die werden uitgenodigd door MOTIF mogen hun passie voor patronen loslaten op de stad. Daan Linsen, curator van MOTIF en mede-eigenaar grafische ontwerpstudio en galerij Alley, licht toe: 'Ons uitgangspunt is enerzijds de stad als canvas gebruiken en anderzijds werken rond motieven en patronen. We kozen op voorhand de locaties in de stad en zochten in functie daarvan naar de juiste mensen.'

De kunstenaars komen uit verschillende windrichtingen. 'We hebben zelf een galerie en er zijn vaak kunstenaars waar we heel graag mee willen samenwerken, maar die niet in de galerie passen. Dit was de uitgelezen kans om met mensen zoals Niels Vaes en Anton Kusters aan de slag te gaan. Deze kunstenaars komen uit Hasselt, wat toeval is, want we gaan niet expres op zoek naar lokale mensen om mee samen te werken. We zoeken de juiste kunstenaars voor het project en als dat mensen uit Hasselt zijn, des te beter, maar als het mensen uit het buitenland zijn is dat even goed', klinkt het bij de curator.

Patronen

Het thema van de street art tijdens MOTIF is patronen. 'Dat zien we heel ruim. Het is een manier om alle kunstenaars aan elkaar te linken', aldus Daan Linsen. Onze wereld zit vol van patronen, maar omdat ze versmelten met de omgeving merken we ze vaak niet meer op. De nieuwe patronen die voor MOTIF gecreëerd worden, zorgen voor speelse ingrepen in de stad. Zo staan mensen op straat ook stil bij kunst, cultuur en stedelijkheid.

Naast de negen nieuwe werken die tijdens MOTIF worden aangebracht in de stad, is er nog heel wat andere openbare kunst te spotten in Hasselt. 'Street art leeft echt in onze stad. We hebben ook een eigen street art festival, onder leiding van Kurt Bosmans. Je kunt de route van MOTIF combineren met de street art route en zo de talloze werken die onze stad rijk is ontdekken.'

En ook naast street art heeft Hasselt interessante plekken te bieden. 'We hebben een werk in het Modemuseum, waar een heel mooie expo loopt over Japanse mode, 'Across Japan'. Deze tentoonstelling kadert in het 25-jarige bestaan van de Japanse tuin in Hasselt, wat ook een aanrader is', geeft Daan Linsen nog mee. In het Modemuseum zelf is bovendien een peeopshow geïnstalleerd om het werk van Niels Vaes van bovenaf te bekijken. Hij brandde een Louis Vuitton-patroon in het grasveld voor het museum.

Praktisch: nog tot 7 juli doorheen de stad Hasselt.