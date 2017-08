Knokse Art Nocturne gooit het roer om naar modern en hedendaags

Art Nocture Knocke werd lang geleden opgestart als antiekbeurs. In de zomer waren er toen in Knokke trouwens steevast twee antiekbeurzen. Ondertussen onderging de gehele kunst- en antiekmarkt een gedaanteverwisseling, aldus beursorganisator Alexander Tuteleers, en zijn veel antiekbeurzen gestopt.

Antiek is minder in trek, maar moderne kunst net wel. 'Daarom geven we de beurs nu een volledige facelift, we tonen veel nieuwe creaties, zowel kunst als design, en wat moderne kunst, fotografie en zelfs wat Street Art. De smaak van het publiek is immers geëvolueerd, antiquiteiten zijn veel minder in trek, tenzij in de context van een soort Wunderkammer. Kijk ook maar naar de interieurs in magazines: die zien er fris, kleurrijk en hedendaags uit. Daarom wordt Art Nocture nu een moderne kunstbeurs met eclectische mix van Street Art tot artisanale design.'

Schatkamer

Art Nocturne pakt bovendien uit met een Design Pavilion waarvan Johan Valcke de curator is, met zowel meubels, glas als juwelen. Deze schatkamer past perfect in het Wunderkammerverhaal en toont werk van verschillende jonge kunstenaars die internationaal naam maken, zoals Sylvie Vandenhoucke en Elisabeth Leenknegt.

In een aparte ruimte komt er ook een Young Collection Room waarvoor alle deelnemers stukken samenbrengen voor een jong publiek met een budget tussen 200 en 4000 euro. Dat gaat van objecten tot meubels en kunstwerken, van fotografie tot beeldende kunst. Kortom, dit wordt een uniek aanbod.

Art Nocturne Knocke gaat door in Cultuurcentrum Scharpoord, van 5 tot 15 augustus, van 16 tot 21u. www.artnocturneknocke.be