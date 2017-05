Julie en Elise Van Craen, sisters in design: 'Je interieur is een reflectie van wie je bent'

Wat doen jullie?

Julie & Elise Van Craen: 'Als agent vertegenwoordigen we een aantal interieurcollecties in België en Luxemburg. In onze portefeuille zitten onder andere het Canadese verlichtingsmerk Lambert & Fils, het Franse Petite Friture, de Italiaanse verlichtingscollecties Davide Groppi en Oty Light, de Nederlandse tapijtfabrikant Carpet Sign en het Baskische meubelmerk Alki. We promoten deze merken bij interieurzaken, architecten en interieurarchitecten, conceptmakers,... kortom bij iedereen die professioneel bezig is met interieur. Zo zetten we een verkoopnetwerk op in België en Luxemburg. We zijn ook het aanspreekpunt van deze collecties op onze markt.'

Wie doet wat?

Julie & Elise Van Craen: 'Alle beslissingen nemen we samen, verder verdelen we het werk. Elise bezoekt de meeste klanten en zet de strategieën uit terwijl ik de dagelijkse opvolging op kantoor verzeker en ik een aantal merken ook bij klanten opvolg. We zijn wel allebei van alles op de hoogte: als een klant vragen heeft over een van onze collecties, willen we allebei kunnen helpen.

Waarom kiezen jullie bewust voor bepaalde merken?

Julie & Elise Van Craen: 'Wat wij doen is niet mainstream. We hebben niet altijd de gemakkelijkste items, maar wel stukken die je koopt omdat je ze een lange tijd zal bijhouden. Het zijn producten met een sterke identiteit en een sterk karakter, die je kiest omdat je ze mooi vindt en die je meeneemt in je interieur en op je reis door het leven. Je hebt merken die een totaalpakket aanbieden. Dat doen wij niet. Elk van onze merken heeft een eigen karakter en jij kiest daar stukken uit die je kan inplanten in je eigen interieur. We zijn er van overtuigd dat een interieur niet innate is, maar dat het meegroeit met je leven. Het is een reflectie van wie je bent.'

Wat is jullie werkwijze?

Julie & Elise Van Craen: 'We werken bijna uitsluitend met familiebedrijven, zelf zijn we emotionele mensen. We hechten veel belang aan de mensen achter het bedrijf, aan hun passie voor het product dat ze maken, aan creativiteit en menselijke contact.'

Zien jullie woonkamers er hetzelfde uit?

Julie & Elise Van Craen: 'We hebben de zelfde smaak wat duurzaamheid betreft, maar ik ben trendgevoeliger en impulsiever. Elise maakt tijdlozere keuzes, haar interieur is veel meer overwogen.

Dus nee, onze woonkamers zien er niet hetzelfde uit, maar we hebben geen van beide een interieur dat zo uit een magazine komt.'

Hebben jullie meningsverschillen over het werk?

Julie & Elise Van Craen: 'We werken al twintig jaar samen. We verschillen soms van mening omdat we uiteenlopende karakters hebben, maar dit is net een sterkte. We zijn zeer complementair en houden elkaar in evenwicht.'

Wat is het fijnste aan je job?

Julie & Elise Van Craen: 'Het is een voorrecht dat we dagelijks omringd zijn met mooie producten. We zien veel inspirerende interieurs en werken met gepassioneerde mensen. Onze job is heel gevarieerd, je hebt veel menselijk contact, je ziet ,hoort en reist veel en krijgt veel impulsen van buiten. Dat is een luxe!'

Wat vind je minder leuk?

Julie & Elise Van Craen: 'Als agent ben je als tussenpersoon afhankelijk van verschillende partijen om dingen te realiseren, dat is soms moeilijk. Er zijn heel wat externe factoren die we niet in de hand hebben. Zo kunnen we wel onze mening geven over mogelijke te ontwikkelen producten of de beste kleuren voor onze markt maar we worden niet altijd betrokken bij de eindbeslissing. Eens het product op de markt is, is het toch onze taak dit te verdedigen.'

Jutta Buytaert