Interieurarchitect Gert Voorjans bundelt designs in koffietafelboek

Gert Voorjans trok van Hasselt - waar hij binnenhuisarchitectuur studeerde - naar Siena en vervolledigde er een postgraduaat in kunstgeschiedenis. Vervolgens meerde hij aan in Londen en volgde er een postgraduaat 'Styles and arts' bij Sotheby's. Vanuit Antwerpen, zijn thuisbasis, en Hong Kong, waar hij Gert Voorjans Asia Limited oprichtte in 2013, reist hij de wereld rond en ontwerpt hij de interieurs voor de groten en kleinen der aarde.

In eerste instantie pleit hij voor een behoud van authentieke elementen in oude(re) huizen. Het interieur moet tevens een verhaal vertellen. De triarchie 'soort pand', 'karakter van de bewoners' en 'locatie van het pand' heerst over zijn ontwerpen. Ze bepalen kleur, licht, sfeer en de algehele inrichting. Anders gezegd, een typisch 'Voorjans' interieur is onbestaand. Niettemin ontwikkelde Voorjans een heel eigen stijl die vandaag internationaal geroemd wordt, net omdat hij er steevast in slaagt zijn eigen, unieke stempel op elk interieur te drukken.

Een ander handelsmerk is zijn focus op extreme contrasten in hoogte en volume. Ook wordt hij geroemd om zijn veelvuldig gebruik van scherpe foto's met uitgesproken tinten. Zijn absolute voorliefde voor duurzame en natuurlijke materialen laat zich in elk ontwerp gelden.

'Daily Life, Gert Voorjans' (Uitgeverij Lannoo) is nu verkrijgbaar in de betere boekhandel en kost 100 euro. (EK)