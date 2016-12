Iconische Pinguïnchair is even terug

De iconische Pinguïnchair werd in 1953 ontworpen door huisdesigner Theo Ruth die Artifort trouwens groot maakte door illustere namen aan te trekken als Pierre Paulin, Geoffrey Harcourt en Kho Liang Le. Ruth zelf heeft niet zoveel ontworpen, maar zijn Pinguïnchair is een unieke verschijning, geïnspireerd op Afrikaanse stoelen, want zowel aan de rug als aan de zit steken pootjes vast die in elkaar haken en de zetel zijn pinguïnsilhouet schenken.

Artifort viert dus feest, want het bedrijf werd in 1890 opgestart en trok vanaf de jaren '60 de internationale kaart met designers als Paulin en werkt nu ook met Studioilse en Patrick Norguet. Artifort is in designland een klinkende naam en het bedrijf heeft stukken in de collecties van het MoMa in New York en het Centre Pompidou in Parijs. (PSW)

www.artifort.com