Iconische Deense designklassiekers vieren zestigste verjaardag

2017 markeert de verjaardag van drie Deense designiconen. Zowel de Grand Prix™ tafel en stoel van Arne Jacobsen, waarmee de ontwerper in 1957 op de Triennale in Milaan in de prijzen valt, als de PK80 slaapbank van Poul Kjærholm zijn dit jaar zestig geworden. De drie designstukken misstaan allerminst in woningen van vandaag de dag. Zo zie je maar dat iconisch design tijdloos is.

Toen Arne Jacobsen zijn beroemde Grand Prix stoel ontwierp, maakte hij ook een tafel. Door productiemoeilijkheden kon het publiek hier maar kort mee kennismaken. Om de Grand Prix stoel te huldigen brengt Republic of Fritz Hansen™ ook de Grand Prix tafel opnieuw uit. Vanaf september is de tafel beschikbaar in Republic of Fritz Hansen Concept Stores en een aantal wereldwijde winkels. Van een comeback gesproken.

Het ontwerp van de PK80, die al het Museum of Modern Art in New York mocht sieren, werd geïnspireerd op de Oud?Romeinse ligbedden. Kjærholm maakte ze wel wat functioneler en gaf ze een Bauhaus-toets.

De verjaardagseditie van de PK80 is vanaf september 2017 tot september 2018 beschikbaar in Republic of Fritz Hansen Concept Stores en een aantal wereldwijde winkels.

