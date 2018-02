Hommage aan Brugse avant-garde in Antwerpen

Galerie Callewaert-Vanlangendonck zet zich succesvol in voor de herwaardering van de naoorlogse abstracte kunst uit ons land, die in de schoot van enkele avant-garde bewegingen als G58 in Antwerpen, Celbeton in Dendermonde en Raaklijn in Brugge bloeide in de jaren vijftig en zestig.

Callewaert-Vanlangendonck tilt op deze manier de gehele naoorlogse abstracte kunst op tot een internationaal niveau. Met succes en heel wat uitstraling, want deze periode spreekt steeds meer musea en collectioneurs aan.

Nu heeft de galerie een tentoonstelling gebouwd rond de groep Raaklijn die in 1956 in Brugge werd gesticht in het atelier van beeldend kunstenaar Gilbert Swimberghe, samen met auteur Paul De Wispelaere, politicus Fernand Traen, musicoloog Herman Sabbe en kunstcriticus Gaby Gyselen, die de naam bedacht met een knipoog naar De Stijl.

Net in deze periode veerde de abstracte geometrische en minimalistische vormgeving op in de architectuur en de beeldende kunst. Raaklijn stond diametraal tegenover het grote Cobrageweld dat toen ook en vogue was.

Het artistieke genootschap organiseerde expo's en literaire en muzikale happenings met binnen- en buitenlandse kunstenaars, zoals Servranckx, Seuphor, Delahaut, Piaubert, Crippa, Lewy, Dan Van Severen en vele anderen.

Uit deze groep brengen Brecht Callewaert en Yoeri Vanlangendonck nu een collectie samen. De blikvanger wordt een tableau van Luc Peire uit 1958, geïnspireerd op het door Le Corbusier ontworpen Philips paviljoen voor de expo.

De expo Raaklijn in de Galerie Callewaert-Vanlangendonck loopt tot 21 april, wolstraat 21-23 te Antwerpen, van woensdag tot zaterdag van 13 tot 18u. www.callewaert-vanlangendonck.com