Hoe zal de stad transformeren wanneer de zelfrijdende auto arriveert?

Blank Space en het stadsbestuur van New York zetten onlangs een designwedstrijd op poten die moest pijlen naar de evolutie van de stad wanneer auto's zonder bestuurders zullen rondrijden. Het droomproject 'Public Square' van het designbureau FXFOWLE kwam als winnaar uit de bus. Het bureau ging op zoek naar een nieuwe invulling voor de parkeerplaatsen die vrijkomen wanneer auto's niet meer geparkeerd hoeven te worden door bestuurders.

Ze gaan uit van het idee dat auto's enkele nog mensen oppikken en afzetten in plaats van voor huizen, kantoren, winkels en horecazaken te wachten tot de inzittenden verder willen rijden. De zelfrijdende auto's kunnen immers opgeroepen worden indien nodig en hoeven dus niet geparkeerd te worden op straat.

Die vrijgekomen stroken kunnen de stad heel wat aangenamer maken als het van FXFOWLE afhangt. In hun ontwerp toveren ze de parkeerplaatsen om tot publieke ruimte. Aan de hand van een 'plug-and-play'-systeem bundelen ze groen, wifizones, speeltuinen, rustruimtes, fietsenrekken, laad-en-losplekken en horecagelegenheden. Deze stroken zijn een aangename toevoeging aan de bestaande voetpaden en geven de voetgangers en fietsers meer ademruimte in de stad. Een utopie of binnen enkele decennia werkelijkheid? Wie zal het zeggen. Dit concept heeft in ieder geval aan verschillende wensen en noden gedacht.

Public Square- Reclaiming the Street from BlankSpaceNYC on Vimeo.