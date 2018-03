Grafisch design & politiek: twee handen op één buik

Heb je ook het beeld van het zoenende paartje Trump en Poetin zien passeren op je tablet? Was het op Facebook of Instagram? Die beelden ook al gezien van 'Je Suis Charlie', op de T-shirts van betogers of als vlaggen op gebouwen? En voeg daarbij al die affiches, posters en andere grafische media waarop we de Brexit of het geruzie tussen de States en Noord-Korea hebben gezien met politici in hun hemdjes.

Het Londense Designmuseum pakt nu uit met de meest spraakmakende expo van 2018, over de wonderbaarlijke link tussen grafische design en politiek de afgelopen 10 jaar. Het afgelopen decennium was behoorlijk turbulent met vele rampen, zoals de brand van de Grenfell toren, de talrijke aanslagen, maar ook de Arabische Lente, de financiële crash van 2008, die meteen ook het begin van de expo is, want "Hope tot Nope, Graphics and politics gaat over de periode 2008 - 2018".

En daar zien we ook al onze 'goden' defileren van Merkel over Trump tot Obama. Ook weer op verkiezingsaffiches of via de sociale media. Het Londens Designmuseum heeft alles min of meer gebundeld en laat het ons bewonderen als design: bijzonder interessant en origineel.

De expo loopt van 28 maart tot 12 augustus, Design Museum London, Kensington High Street 224, www.designmuseum.org