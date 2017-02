Gerecyclede petflessen worden Ikea keukenfronten

""Wat we bij Ikea doen, heeft een grote impact op het milieu want we werken met grote hoeveelheden. Door gerecyclede materialen te gebruiken, kunnen we duurzamer produceren", zegt Anna Granath, productontwikkelaar bij Ikea.

Het project begon twee jaar geleden en steunt op een idee voor een duurzamer keukenfront. Samen met een Italiaanse ontwikkelaar creëerde Ikea een manier om gerecycleerde petflessen een nieuw leven te geven in de vorm van een plasticfolie. Jaarlijks worden er namelijk wereldwijd miljarden petflessen gebruikt. Sommige worden gerecycled als grondstof voor nieuwe producten, maar de grote meerderheid komt op de vuilnisbelt terecht.

25 petflessen van een halve liter zijn voldoende om het zwarte oppervlak van een Kungsbacka keukenfront van 40x80 cm te bedekken. Dit is naar eigen zeggen een belangrijke stap voor Ikea om meer kringloopprincipes te integreren in onze activiteiten."We moeten de grondstoffen van de aarde slimmer leren gebruiken. Onze ambitie is het aandeel gerecyclede materialen in onze producten te verhogen. We bestuderen nieuwe manieren om materialen, zoals papier, vezels, foam en plastic opnieuw te gebruiken, zodat we ze een nieuw leven kunnen geven in een nieuw product", zegt Anna Granath.