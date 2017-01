Erika Hock exposeert in Antwerpen met tentoonstelling die zich inspireerde op Bauhaus

De werken van Erika Hock vallen moeilijk in een hokje te plaatsen. Zijn het sculpturen, modellen, meubels of installaties? Het oeuvre van Hock is een verkenning van het poëtische potentieel van design. In Antwerpen toont ze 'The Phantom Table', waarvoor ze een aantal nieuwe sculpturen uit haar lopende reeks Elbows and Knees meebrengt. De reeks valt best te omschrijven als driedimensionale lijntekeningen in de ruimte die het midden houden tussen functioneel object en autonome sculptuur.

'Ik ben altijd geïnteresseerd in het lichaam en haar relatie tot de geconstrueerde plaats. Ik refereer dus niet alleen naar architectuur, maar ook - en vooral - naar interieurontwerp of mode. Deze sectoren zijn gelinkt. Ze zijn bijvoorbeeld allemaal ingebed in dezelfde economie van de tijd.

Hoewel architectuur traag tot stand komt, heeft het net zoals de mode geen tegenwoordigheid. Het springt altijd van de visie naar de toekomst en van zodra het er is, lijkt het al gedateerd', klinkt het bij de artieste.

Die link tussen constructie en het lichaam wordt duidelijk wanneer je de lijnen ziet als een lichaam in rust. Het zijn enerzijds elegante vormen en anderzijds onbeholpen voorwerpen. In groep zie je de sculpturen als een meubelreeks, in zachte kleuren. Deze industrieel geproduceerde vormen behouden een zekere koelheid die eigen is aan designartikelen.

De inspiratie voor de vorm is duidelijk: het buismeubilair dat werd geïntroduceerd in de jaren twintig tijdens de Bauhausperiode. Vooral de sledestoel of cantilever stoel, een van de iconen uit de designgeschiedenis.

Wij herkennen in de werken ook de stijl van de meubels van Muller Van Severen.

Praktisch

Erika Hock: The Phantom Table

Van 21.01.2017 tot 17.02.2017

Gallery Sofie Van de Velde

Lange Leemstraat 262, 2018 Antwerpen





www.sofievandevelde.be

Open van donderdag tot zaterdag, van 14u tot 18u en op afspraak.

(LP)