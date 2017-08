Duurzaam interieurlabel HoHM: 'Een thuis creëren vraagt tijd'

Er bestond geen twijfel over dat HoHM, fonetisch voor 'home', zou werken met duurzame en ecologische materialen. 'Voor mij is het een manier van leven', vertelt Sophie wanneer we haar bezoeken in haar prachtig appartement/atelier. 'Ik ben opgegroeid in het Verenigd Koninkrijk met ouders die altijd heel bewust omsprongen met spullen. Ook als het op interieur aankwam. Mijn mama maakte zelf de gordijnen, mijn vader lampen en kleine meubels. Kapotte kleren werden gemaakt in plaats van weggegooid. Groeten en fruit kwamen uit de tuin. Voedselresten belanden op de composthoop, verpakking probeerden we te beperken en anders werd het hergebruikt of gerecycleerd. Het voelt als een tweede natuur dus het is voor mij niet meer dan normaal om deze waarden ook te vertalen naar HoHM.'

