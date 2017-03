Dit kartonnen huis combineert flexibiliteit met duurzaamheid

Duurzaam wonen hoeft niet duur te zijn, aldus de Amsterdamse ontwerpstudio Fiction Factory. Dat bewijzen ze met hun Wikkelhouse, een huisje dat flexibiliteit, duurzaamheid en een aangename prijs combineert.

Het huisje bevat 24 lagen kwaliteitskarton dat om een huisvormige mal werd gewikkeld (weet je meteen waar de vandaan naam komt), waterdichte folie en decoratieve houten latjes. Samen is dat goed voor slechts 6000 kilogram, waardoor een fundering niet nodig is en wat er mee aan bijdraagt dat de installatie van een Wikkelhouse slechts een dag in beslag neemt.

Het enige dat op die dag moet gebeuren, is de basisstukken bij elkaar zetten en de waterdichte folie en latjes bevestigen. Dan heb je al een basiswooneenheid. Uitbreiden kan echter naar believen. Wil je het wat groter? Voeg dan simpelweg basiscompartimenten toe en je krijgt een langer huis. Wil je kunnen koken, douchen en naar toilet kunnen gaan in je Wikkelhouse? Kies dan voor een 'Home'-segment in je design, dat je van al dat basiscomfort voorziet.

De makers stellen dat een Wikkelhouse drie keer duurzamer is dan een standaard huis. Dat, de zeer democratische prijs van 25.000 euro per basispakket van drie segmenten en het fijne, flexibele ontwerp maken dat er een enorme vraag is naar Wikkelhouses. Om de kwaliteit te garanderen maakt Fiction Factory bovendien ook maar twaalf exemplaren per jaar. Als je een Wikkelhouse wil, zal je dus even geduld moeten oefenen. Maar dat is een schone deugd, toch?

