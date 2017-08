Designer ontwerpt pop-up kantoor onder brug in Valencia

Om geconcentreerd te werken heb je soms een geheime spot nodig, ver weg van het drukke kantoorleven of de was en plas in eigen woonst. Een eigen bureau huren is niet voor iedereen weggelegd: te duur of gewoonweg onvindbaar. De Spaanse meubelmaker en designer Fernando Abellanas ging dan maar zelf aan de slag.

'Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het concept van de hut. Niet per se in de idyllische versie in de bossen, maar als een plaats waar je je kan verschuilen in onze maatschappij', vertelt de ontwerper aan The Spaces. Hij bouwde dus zijn eigen, volwassen versie van een hut en bevestigde die aan de onderkant van een brug. Een minimalistische schuilplaats was geboren. Dankzij een ingenieus systeem zit de ontwerper verstopt aan zijn bureau, maar kan hij wel kijken naar het voorbijgaand verkeer als hij dat wil. Het is een verwijzing naar hoe kinderen zich verstoppen onder de keukentafel of in de kast om even helemaal alleen te zijn, maar toch te kunnen observeren.

'Ik blijf hier werken tot iemand mijn kantoor steelt of de autoriteiten het verbieden', klinkt het. Deze kantoorhut is niet de enige locatie die Abellanas in de stad bouwt. Hij maakt een reeks van 'geheime' ruimtes, waar hij tot rust kan komen.

Volg de ontwerper via zijn Instagramprofiel LeBrel.