Cathy 'Den draad' Bertel uit Kortrijk wint Urban Crafts 2016

De installaties van de Kortrijkse Cathy Bertel gooien hoge ogen. Niet alleen omdat ze er zo opvallend en kleurrijk uitzien, maar ook omdat ze uitnodigen om het kind in je naar boven te halen. Cathy haakt al jaren en was twee jaar geleden op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond ze toen ze haar zitbal met haakwerk in een boom bevestigde. Het speelplezier dat deze eerste installatie teweegbracht porde Cathy aan om meer en groter te gaan dan ooit tevoren. Haar uit de hand gelopen hobby werd gaandeweg een eenmanszaak, omdat de aanvragen bleven binnenstromen.

Haar speelbeesten vonden ondertussen al hun weg naar festivals, zoals Cactus, parken en speelpleinwerkingen. Maar ook volwassenen wil ze laten meegenieten van haar creaties. In de vorm van zetels, gemaakt met dezelfde haaktechniek als haar speelbeesten, gunt ze iedereen de kans om plezier te beleven aan 'Den draad'. Het komende jaar wil ze zich ook gaan toespitsen op cocons, waarvoor ze haar kennis van metaalbewerking kan gebruiken. 'Ik wil een meer artistieke richting uitgaan, maat mijn creaties zullen altijd functioneel blijven', licht ze toe. 'Het moet beleefd kunnen worden langs alle kanten.'

Met deze prijs wint Cathy een ticket voor de Maker Faire 2017, een groots uitvinding-, creativiteits- en innovatiefestival in New York en San Francisco waar makers van over de hele wereld hun product(en) tentoonstellen en vakmanschap delen. Vlak na het in ontvangst nemen van de award is Cathy Bertel nog volledig overdonderd en zielsgelukkig. Ze vertelt ons over het jurymoment en hoe ze 'op een gegeven moment ophield met nadenken over welke criteria ze allemaal moest bespreken en gewoon vol passie is beginnen praten.' En dat werkte duidelijk, want de jury was unaniem overtuigd van haar kunnen. 'Het is de mooiste erkenning die ik had kunnen krijgen.'

Als runner-up koos de jury voor Wouter Doornaert en zijn bedrijf Nester, ook uit Kortrijk en buurman van Cathy in het atelier Muster. Zijn passie voor bomen uit zich in het verzorgen van bomen, maar ook in creaties die hij als productontwikkelaar inventief en creatief in elkaar zet: van boomdouches tot een minicinema hoog in de bomen; Wouter wakkert bij de gebruikers van zijn uitvindingen de liefde voor de natuur (opnieuw) aan. In zijn boombibliotheek houdt hij van elke gesnoeide of gevelde boom een tak bij waar hij later kleinere gebruiksvoorwerpen van kan maken. Hij ziet het als zijn missie om mensen het belang van bomen te laten inzien, want ze zijn de longen van onze aarde en gewoon heel erg mooi om naar te kijken.

Hello bank! zag in Paper Beastsvan Julie Rousseau The Most Crowdfundable Project van Urban Crafts 2016. Met karton tovert zij dierenmaskers tot leven. Ze begint met het ritsen van driehoeken, die ze daarna manipuleert tot de dierenmaskers tevoorschijn komen. Haar werk was al te zien in winkels en galerijen en ze heeft er bovendien al samenwerkingen op zitten met diverse kunstenaars uit uiteenlopende disciplines. Via Hello crowd!, het crowdfunding platform van Hello bank!, kan ze de eerste stappen zetten bij het uitrollen van een maskerlijn onder haar eigen naam.

Urban Crafts is een initiatief dat jaarlijks nieuwe, jonge, creatieve makers selecteert en verenigt in een community van intussen meer dan 32.000 leden op Facebook. De deelnemers worden geselecteerd op basis van criteria zoals relevantie, hedendaags karakter en pro-activiteit. Ze krijgen ondersteuning om zichzelf online beter te profileren en offline te netwerken via evenementen en workshops. Urban Crafts is een gezamenlijk project van Trendwolves en Hello bank!.

(LP)