Brussels Design September: meer dan 100 evenementen waar design centraal staat

Brussels Design September breidt in 2017 zijn tentoonstellingen uit naar enkele iconische plaatsen in Brussel zoals het Horta Huis, Bozar en het nieuwe MAD gebouw. Voor het eerst wordt ook de openbare ruimte van de Vismarkt ingepalmd met de installatie 'Breathe' van automerk Mini in samenwerking met Ruud Belmans.

Vintage

Dit jaar gaat er ook speciale aandacht naar vintage design, want Brussels Design September viert in Tour & Taxis de vijftiende verjaardag van de Brussels Design Market. Meer dan 100 exposanten uit heel Europa bieden er hun vintage design van de twintigste eeuw aan. Om het vintage gevoel compleet te maken, is er ook een vintage parcours langs de beste adressen in Brussel.

Toch wordt het hedendaagse design niet uit het oog verloren. In het BIP (Huis van het gewest) komt er een tentoonstelling waarin de Brusselse Fablabs hun creaties van morgen voorstellen en voor de fans van hedendaagse juwelen is er het Arts & Crafts parcours. Tegelijkertijd loopt er ook een expositie rond keramiek in Tour & Taxis.