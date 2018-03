De plantentrends van 2018: 'Ga voor de jungle feeling met fruitbomen en luchtplantjes'

Tropen in huis

Sofie: 'Deze lente zullen we vooral veel bananenplanten, citrusbomen en olijfbomen zien. Niet in de tuin, maar juist in de huiskamer. Zelf zet ik graag verschillende tropische planten bij elkaar, bijvoorbeeld een fruitboompje naast een paar hangplanten. Dat zorgt echt voor een jungle feeling.'

De gestipte Begonia

Inspiratie voor haar winkel doet Sofie op via Pinterest en Instagram. 'Wat je daar nu ook veel ziet, zijn Begonia's. Eerst zag je die alleen op de vensterbank bij je grootmoeder, maar dit jaar is de plant bezig aan een opmars. Je ziet ze steeds meer terugkomen in verschillende types en prints. Neem bijvoorbeeld de Begonia Maculata, die heeft roze bloemetjes en witte stippen op haar bladeren. Dat is eigenlijk echt wel een zotte plant.'

Groen uit een vaasje

'De trend waarbij je zelf iets laat groeien uit een vaasje vind ik ook heel leuk. Je hebt er wel even geduld voor nodig, maar uit een avocadopit, een eikel of zelfs een zoete aardappel ontstaan vaak super mooie blaadjes. Het leuke is dat je door het glas de wortels kunt zien groeien'.

Tillandsia's

Ben je niet zo'n held met planten? Kies dan voor Tillandsia's. 'Dat zijn luchtplantjes die zonder aarde kunnen groeien. Daarmee geef je een ruimte, zoals de badkamer, net een mooi accentje. Geen groene vingers voor nodig!'

Sofie biedt dit voorjaar verschillende plantenworkshops aan. Meer informatie is te vinden op haar website, www.theplantcorner.com

The Plant Corner: Isabellalei 144, Antwerpen