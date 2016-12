De nieuwe woontrend: 'Think Rural'

Think Rural hoort in het rijtje thuis van Think Vintage (nu in herdruk) en Think Eclectic, de twee eerste bestsellers uit de Think-reeks, waarvan elk boek je laat speurneuzen in een twintigtal interieurs.

Hiervoor reizen Piet en Jan een deel van Europa af, om originele interieurs te ontdekken. Het gaat nooit om showrooms, maar doorleefde woningen die dan ook meestal bewoond worden door de ontwerpers zelf. Dit maakt net het verschil tussen een doordeweeks magazine-interieur en de woningen die zij laten zien. Een aantal van deze woningen verschenen trouwens in Knack Weekend, maar staan dan uitgebreider in de boeken.

Interieurfotograaf Jan Verlinde maakt trouwens een internationaal parcours, want zijn interieurverhalen verschijnen in de mooiste Europese en Aziatische bladen. Samen hebben ze ook heel wat boeken gemaakt. Maar de Think reeks is uniek door zijn frisheid.

Think Rural ontsnapt bovendien aan het klassieke landelijke sfeertje en laat ons op en top hedendaagse interieurs zien. Maar ze zijn zo verscheiden van sfeer. Er zitten woningen in die je in de States verwacht, met een hoog Frank Lloyd Wright gehalte, maar ook dijkhuisjes aan de Zeeuwse kust. Het gaat van klein tot immens groot, van strak tot opulent, van minimal tot barok. En toch dwarrelt er een groene draad door, want bijna alle huizen horen in een groene omgeving.