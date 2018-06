De mooiste parels uit Congo, Egypte of Japan op de Zavel tijdens 'Cultures'

Vijf dagen lang zakken alle handelaren en collectioneurs van archeologica, aziatica en etnische kunst af naar de Zavel. In en rond de Zavel zetten niet alleen alle handelaren van bij ons de deuren open, maar ze nodigen ook zestigtal gerenommeerde dealers uit heel Europa uit. Beschouw dit dus maar als een internationale topkunstbeurs à la Basel of Maastricht.

Bovendien zijn alle toegangen gratis én is ook het parcours eigenlijk spannender dan op een gewone beurs, want je slentert door de wijk. Onder de titel 'Cultures' gaan alle kunsthandelaren samenwerken. Er zit moderne of hedendaagse kunst bij, zoals contemporaire schilderkunst uit Congo, maar de nadruk ligt op etnische kunst uit Afrika, allerlei bodemvondsten uit onder meer het Middellandse Zeegebied, vooral het Oude Egypte, alsook kunst uit Azië.

Je krijgt dus zowel Faraonische relikwieën te zien als erotische netsukes, gordelknopen uit Japan dus. In de schitterende zaal van het veilinghuis Lempertz (Grote Hertstraat 6) bewonder je ook de collectie van de vermaarde Congo-specialist Pierre Dartevelle bij wie zelfs het MET uit New York stukken heeft aangekocht. Lempertz laat zijn privé-collectie zien die hij in een halve eeuw tijd heeft samengebracht.

'Cultures' is een must voor wie tuk is op archeologica en buiten-Europese kunst. Ter plaatse pik je snel een grondplannetje op. Maar je vindt ook heel wat info op de sites.

