Binnenkijken bij Walter Van Beirendonck en Dirk Van Saene: een duet van kunst en mode

'We zijn blij dat we hier kunnen wonen, afgeschermd van alle drukte. Hier kunnen we ongestoord en efficiënt werken', zegt Walter Van Beirendonck. 'Twintig jaar geleden moest ik altijd tussen mijn mensen staan. Dankzij het internet kan ik mij thuis focussen op mijn creatief werk. De praktische zaken regel ik op mijn kantoor in Antwerpen.'

