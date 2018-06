Belgen maken indruk op Internationale Biënnale voor Architectuur in Venetië

Op 26 mei opende de 16de Internationale Biënnale voor Architectuur in Venetië. Met het thema Freespace willen de curatoren Yvonne Farrell en Shelley McNamara van de Dublinse studio Grafton aantonen dat architecten een grote impact kunnen hebben op wereldproblemen. 'Want architectuur is niet simpelweg bouwen,' zo vertelden ze aan Dezeen, 'ar...