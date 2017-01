Tijdelijk verblijf voor vluchtelingen uitgeroepen tot beste design van 2016

Better Shelter is ontwikkeld door Johan Karlsson, Dennis Kanter, Christian Gustafsson, John van Leer, Tim de Haas, Nicolò Barlera, de IKEA Foundation en de UNHCR. De jaarlijkse award werd uitgereikt in het Design Museum in Londen. Eerdere winnaars zijn de Hope-poster van Barack Obama en de toorts die bij de Olympische Spelen van 2012 gebruikt werd, maar dit jaar ging de prijs dus naar het tijdelijk onderkomen Better Shelter, dat IKEA-gewijs gedemonteerd en in platte dozen vervoerd kan worden.

Duurzaam tijdelijke thuis

Een Better Shelter-tent voorziet vluchtelingen van een veilig tijdelijk dak boven hun hoofd, inclusief volledig af te sluiten voordeur en zonnepaneel, dat genoeg energie oplevert om binnen in de tent licht te maken en een telefoon op te laden. Het duurt zo'n vier uur om een tent volledig op te stellen.

Wereldwijd worden nu al 30.000 Better Shelters gebruikt. Met een kostprijs van 1.250 dollar kost een Better Shelter twee keer zoveel als een typische noodtent, maar hij is wel stukken duurzamer. De plastic panelen gaan zeker drie jaar mee, daarna kan het frame gerecupereerd worden en kunnen de panelen vervangen worden door lokale materialen.