Sociale woontoren krijgt verticaal bos

De Bosco Verticale woontoren van de Milanese architect Stefano Boeri trok wereldwijd de aandacht. Het concept van het 'verticale bos' kan een oplossing bieden voor een tekort aan groen in steden en op die manier ook de vervuilde stadslucht zuiveren. Binnenkort krijgt Nederland een eigen creatie van Boeri.

Het verticale bos in Eindhoven zal bestaan uit honderdvijfentwintig bomen van zeventig verschillende boomsoorten, vijfduizendtweehonderd struiken, planten en bloemen. Ieder appartement krijgt een balkon met een of twee plantenbakken aan de gevel waar het groen in aangeplant wordt. De sociale woontoren wordt de Trudo Toren gedoopt. Op de benedenverdieping komen winkels en horeca en op de eerste twee verdiepingen kantoren en berging.

Betaalbaar wonen

De oplevering van de honderdvijfentwintig appartementen wordt verwacht in de zomer van 2019. De bedoeling is dat de appartementen verhuurd worden aan een betaalbare prijs, onder de huurtoeslaggrens in Nederland. Op die manier kunnen mensen die het niet zo breed hebben toch een mooi en groen appartement huren in Eindhoven. Het is de eerste groene toren in de sociale woningbouw.

Verse lucht

De bomen van het verticale bos zullen vijftigduizend kilo co2 opnemen en bijna veertienduizend kilo zuurstof teruggeven aan de omgeving. De architectenstudio werkte samen met lokale bomenkwekers om een slimme keuze te maken. Samen beslisten ze over bomen die verschillende kleuren aan het gebouw zullen geven en in alle seizoenen een interessant uiterlijk hebben.

De bakken op de balkons krijgen een aan- en afvoersysteem voor water dat zelfstandig geregeld wordt. De bomen moeten een of twee keer per jaar gesnoeid worden, wat zal gebeuren met een installatie of boomverzorgers die met touwen te werk gaan.

Er wordt ook nagedacht over mogelijkheden om de toren te voorzien van groene energie.