Ontdek hedendaags Le Havre

De stad werd in 1517 gesticht door de illustere koning François I en was, naar het schijnt, een parel. Tot de haven tijdens de tweede wereldoorlog plat werd gebombardeerd en daarna uit haar as verrees. Zo kreeg Frankrijk in de jaren vijftig een gloednieuwe stad bij à la Brasilia, ontworpen door architect Auguste Perret.

Tot enkele jaren geleden was het geen plek om naartoe te gaan, omdat de stad er verwaarloosd bij lag en al die betonnen creaties uit de fifties een hoog Oostblokgehalte hadden. Maar die tijd is voorbij, zo hebben we kunnen aanschouwen. Deze stad schittert en is ook als twintigste-eeuwse creatie mooi en interessant, want er is zoveel verrassend te zien dat bovendien "onfrans" is.

Vooreerst is er de moderne stad van Perret met een imposante ietwat neoklassieke architectuur. De liefhebber van vintagedesign moet er beslist het prachtige sociale appartement bezoeken (l'Appartement Témoin) met meubels van Pierre Paulin en Pierre Guariche, dat helemaal in de tijd van toen werd gereconstrueerd. Het is een unicum in Frankrijk. Daarnaast ga je ook naar het Museum voor Schone Kunsten, het MoMu, uit de jaren zestig, opgetrokken in een soort Mies van der Rohe-stijl.

Ga ook baden in het schitterende openlucht zwembad van Jean Nouvel, het is een van zijn beste creaties. En vergeet natuurlijk niet de parel van de stad: het vulkaanvormige theater dat ontworpen werd door de illustere architect Oscar Niemeyer. Daarvoor alleen is Le Havre een ommetje waard. Voor de vijfhonderdste verjaardag zijn er ook allerlei expo's en installaties die het feest "Une été au Havre 2017" vervolmaken.

Voor info: www.uneteauhavre2017.fr