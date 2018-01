Jong architectenbureau MOTO neemt Brusselse frietkoten onder handen

Afgelopen zomer lanceerde de Stad Brussel een wedstrijd in samenwerking met het Nationaal Verbond van Frituristen een ontwerpwedstrijd. Uit 52 internationale inzendingen kwam het specifieke en herkenbare frietkotenmodel van studio MOTO als winnaar uit de bus. De blikvangers van het ontwerp zijn de spiegelende buitengevel en de opvallende neonverlichting bovenop elk frietkot.

Terug naar de essentie

studio MOTO is een nieuw architectenbureau opgericht in 2017 door de in Luik geboren en in Eupen opgegroeide Thomas Hick en Gentenaar Mo Vandenberghe. Beiden werkten eerder al bij het architectenbureau Robbrecht en Daem. Hun winnende ontwerp voor de Brusselse frietkoten vertrekt vanuit de waardering en het respect voor het traditionele frietkot.

Als onderdeel van de Belgische frietcultuur hebben de frietkoten een symbolische betekenis en maken ze al decennia deel uit van het Belgische en Brusselse straatbeeld. studio MOTO gaat met hun ontwerp terug naar de essentie van het frietkot. De aandacht ligt op de identiteit, functionaliteit en context.

De typische elementen zoals de herkenbare frietkot-vorm, opendraaiende luifel, glazen toonbank en lichtreclame bovenop zijn allen terug te vinden in dit ontwerp. Maar door de frietkoten te voorzien van een spiegelende gevel gaan ze een dynamische dialoog aan met hun omgeving. Meer nog: gesloten worden de frietkoten een verlengde van hun omgeving, in plaats van een ruimtelijk obstakel te vormen.

Avontuurlijk

Elke frituur krijgt zijn eigen identiteit door een unieke lichtreclame. Deze identiteit wordt versterkt wanneer de frituur open is en de unieke kleur van de tegels zichtbaar wordt.

Het spel van contrast tussen de koude spiegelende buitengevel die opgaat in zijn omgeving en het warme tastbare interieur dat massa geeft aan het volume, is cruciaal voor het ontwerp en typerend voor studio MOTO, dat steevast avontuur combineert met goed doordachte ontwerpen.