In beeld: oude cementfabriek wordt verbluffend huis

Een verlaten cementfabriek en een architect met een visie. Meer was er niet nodig om een ronduit geniale woonst uit de grond te stampen. In 1973 stootte architect Ricardo Bofill op de verlaten fabriek net buiten Barcelona. Na jaren van verbouwingen is de doodse productie-eenheid getransformeerd in een statige woonplaats die bruist van het leven.