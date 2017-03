In beeld: Dit appartement verdient zijn bijnaam 'Tetris' helemaal

Het appartement op de eerste verdieping van een herenhuis was destijds snel snel gerenoveerd om makkelijk te kunnen verkopen. De nieuwe eigenaars - architecte Alizée Dassonville en haar man Maxime - maakten echter meteen komaf met wat was. Ze begonnen van nul om de troeven van het appartement ten volle te kunnen uitspelen. "Het appartement van 80 m² kende een aantal gebreken. Er was bijvoorbeeld één reuzegrote slaapkamer die dan nog eens een eind verwijderd lag van de badkamer, verder kleine en slecht georiënteerde leefruimtes en er was geen kelder. Maar het had zeker ook interessante kenmerken: het was groot, helder en stijlvol", aldus de architecte. Kortom, voldoende potentieel om er iets moois van te maken.

Allizée Dassonville doopte haar appartement "Tetris", een knipoog naar het bekende videospelletje uit de jaren 80 waarbij je geometrische blokjes correct op elkaar moest stapelen om lijnen te vormen. Een toepasselijke naam, want om alle functies binnen een beperkte ruimte in elkaar te laten passen moest de jonge architecte al haar puzzeltalent aanspreken. Het volledig strippen van het appartement liet toe het maximum te halen uit de oppervlakte en de volumes en ze toepasselijk vorm te geven. De grote leefruimtes gaan niet ten koste van de noodzakelijke secundaire functies (sanitair, wasplaats, berging).

Tekst: Marie Delooz

Uit: Ik Ga Bouwen nr 398.