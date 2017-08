Hedendaagse ruïne: huis met een hoek af

"Om mijn huis te ontdekken moet je over een zandweg en achter de maisvelden", zo wees Patricia ons de weg naar haar landelijke woning in de buurt van Nevele. In een stil en verdoken hoekje botsten we op een oude boerderij. Het is alsof er eerst een ruïne stond waaraan een hedendaags pand werd bijgebouwd, maar dat blijkt niet te kloppen.

...