Frankrijk krijgt er een middeleeuws monument bij

Reconstructie is in de monumentenzorg bijna not done. Maar in Frankrijk wil de minister van cultuur Audrey Azoulay wel een uitzondering maken voor deze bijzonder beroemde kerk. De kerk heeft, net als de Notre-Dame twee torens, waarvan eentje, de noordelijke, in 1846 steen voor steen werd afgebroken. Ook toen had men al een het idee om die torenspits ooit herop te bouwen, maar dat kwam er niet van en de meeste van de stenen gingen verloren.

Het idee bleef leven en werd enkele jaren geleden actueel. Nu gaf de minister het groen licht voor een serieuze studie ter zake, wat over enkele jaren zou kunnen leiden tot deze opvallende reconstructie. Naar verluidt is het technisch mogelijk, want het gebouw is voldoende solide. Het project zou wel een 10 à 12 miljoen euro kosten, maar wordt als een toeristische attractie beschouwd en zou ook worden opgevat als een pedagogisch project waarvan zowel architecten als ambachtslui wat kunnen van opsteken.

Een toeristische trekpleister zou het best kunnen worden, want Frankrijk heeft al dergelijke projecten met een internationale uitstraling, zoals de constructie van de middeleeuwse burcht, het Château de Guédelon. Het is best een interessant project dat deze kerk weer kan opwaarderen. Want het is toch wel een van de meest bijzondere kerken van het land waar al van in de Merovingische tijd de Franse koningen werden begraven.

Het is ook de kerk waar de gotische bouwstijl ontstond. Wie het monument nog niet heeft bezocht, moet er beslist even halt houden. De basiliek ligt ook maar op een steenworp van het centrum van Parijs vandaan. Heel misschien zit er aan dit project ook een politiek tintje, want de kathedraal van Saint-Denis, het mausoleum van de Franse koningen dus, blijft een royalistisch symbool.

En veel Franse royalisten -toch de rechterzijde van de kiezers- zullen dit initiatief zeker gunstig gezind zijn. In een verkiezingsjaar krijgt zo'n initiatief altijd een extra betekenis.

Piet Swimberghe