Chinees natuurpark krijgt 'optische illusie' bruggen

Het Franse architectenbureau Martin Duplantier Architectes mag in het Zhangjiajie natuurpark verschillende constructies ontwerpen om het park aantrekkelijker te maken voor toeristen. Eén van zijn bruggen is een soort ellips tussen twee rotswanden met in het midden een kijkgat - een beetje zoals een donut. Een andere brug vormt dan weer een spiegeleffect met een pad in het midden, waardoor het lijkt alsof je op de lucht loopt. Nog een ander design bestaat uit zwarte leisteen en watersproeiers die een soort eb-en-vloed-effect creëren of om valse wolken van nevel te maken.

Naast bruggen mag Duplantier ook drie paviljoenen tot leven wekken en ook hier wordt het optische illusie-thema doorgetrokken door de gebouwen van roestvrij staal op te trekken die de omgeving weerspiegelen. Niet alleen trekken de ontwerpen van Duplantier de aandacht; ze gaan naadloos op in de pracht van de omgeving, maar zijn toch modern genoeg om een contrast te creëren tussen mens en natuur.