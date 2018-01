Belgen bouwen historische brug in Japan

Het is een hele eer voor het Belgische ingenieursbureau van Laurent Ney om deze brug te mogen bouwen. Het bureau is al langer over de hele wereld actief, maar sinds enkele jaren hebben Ney & Partners ook een studio in Tokyo en realiseren ze in het Land van de Rijzende Zon tal van toonaangevende projecten. De brug van Dejima of Decima is echter een apart verhaal en van belang voor zowel de geschiedenis van Japan als voor heel West-Europa.

Verenigde Oost-Indische Compagnie

Deze voetgangersbrug in de havenstad Nagasaki verbindt immers het vaste land met een piepklein eilandje dat in 1634 kunstmatig werd aangelegd. Wat maakt het zo bijzonder? Dit minuscule eilandje, waarop slechts enkele gebouwen en pakhuizen stonden, was meer dan twee eeuwenlang de belangrijkste en enige handelspost van de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Dat dit de enige handelspost was, kwam niet door een gebrek aan interesse, maar wel doordat de Japanners de Westerse invloed kost wat kost wilden beperken. Die afkerige houding kwam er na eerdere pogingen van Portugal om het Christendom in Japan in te voeren. De Portugezen werden het land uitgewezen en het Christendom verbannen, maar toch mochten de Nederlandse handelaren, nadat ze als protestanten duidelijk hadden gemaakt het land niet te willen bekeren, zich daar settelen.

De Nederlanders bezetten deze handelspost van 1641 tot 1859. Het was eigenlijk een soort 'gevangenis', waarop slecht 15 à 20 Nederlanders mochten verblijven, omringd door meer dan 250 Japanners. Deze laatsten traden niet alleen op als vertaler, maar ook als opzichters en spionnen. Dit allemaal om de contacten tussen Japan en de Nederlandse kolonie te beperken.

Dit neemt niet weg dat het een belangrijke handelspost was voor Oost en West. Zo deden bijvoorbeeld de Japanners heel wat Westerse kennis op via deze Nederlandse contacten op Dejima. In de 17de en 18de eeuw spraken nogal wat Japanse geleerden Nederlands als tweede taal en verrijkten hun kennis immers via Nederlandse publicaties die ze zelf importeerden.

Kloppende hart

Uiteraard voerde de VOC heel wat goederen vanuit Japan naar het Westen, zoals lakwerk en porselein. Dejima was de plek waar de Nederlandse schepen aanmeerden en was zodoende het kloppende hart van dit hele verhaal.

Nu wordt het eilandje gerestaureerd waarbij men ook de oude gebouwen reconstrueert. En daarbij hoorde ook de bouw van een voetgangersbrug die uiteindelijk ontworpen werd door Ney en Partners, in samen werking met architect Ryuchi Watanabe. Dit eervolle project werd zopas afgerond en de brug werd enkele dagen geleden ingehuldigd.