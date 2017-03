Architectenwoning te koop: Villa C

Deze modernistische villa, naar een ontwerp van Koen Heijse van CAAN architecten, werd in 2009 opgeleverd in Sint-Michiels (Brugge). De verschillende elementen van dit unieke totaalconcept gaan naadloos in elkaar over en vormen een woning die organisch circuleert rond een patio met een boom. De asymmetrische ramen in de zwarte bakstenen gevels dragen bij tot een spatieuze en rustgevende beleving.