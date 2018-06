Antwerpse galerie Sofie Van de Velde wint prijs voor innovatie tijdens Art Basel

De Belgische kunstgalerie wordt in de bloemetjes gezet als de meest innovatieve en creatieve Europese galerie van het moment. De award werd uitgereikt door Marc Spiegler, de algemene directeur van Art Basel. De European Gallery Awards van de F.E.A.G.A. (De Federation of European Art Gallery Association) wil werk van uitmuntende Europese galerieën en hun belang voor kunst in de belangstelling plaatsen. Er zijn twee categorieën: de Lifetime Achievement Award en de Innovation and Creativity Award. In 2007 wist de Zeno X Gallery deze laatste prijs als enige andere Belgische galerie in de wacht te slepen.

De kracht van samenwerking

Sofie Van de Velde wordt door de jury geprezen voor haar creativiteit, haar inspirerend enthousiasme en voor haar gerichte manier van samenwerking. Ze werkt namelijk regelmatig samen met andere galerieën en in 2017 opende ze samen met Jason Poirier dit Caulier van PLUS-ONE Gallery een nieuwe ruimte op het Antwerpse Nieuw Zuid.

Het belang van samenwerking en netwerken draagt Sofie Van de Velde hoog in het vaandel. Ze toont kunstenaars die meer bekendheid kennen in buiten- dan binnenland en kiest voor talenten waar ze in gelooft.

sofievandevelde.be