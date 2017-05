Zwarte marmer is Belgisch.

Dit is een typisch Belgisch product! Want nergens vind je zo'n zwarte marmer als bij ons. Deze zwarte marmer werd al in vroegere eeuwen naar Italië uitgevoerd en komt uit groeven in het grensgebied tussen Henegouwen en Waals-Brabant. Deze zwarte marmer is ondermeer gekend als Noire Belge, Noire de Mazy of Noir Belge de Golzinne. De groeven waar deze marmer ontgonnen wordt zijn quasi uitgeput. Met de resten werden dit soort sierstukken vervaardigd. Deze pendule in een soort Napoleon III stijl kan uit het begin van de 20ste eeuw stammen. De waarde is echte rgering: 75 euro.