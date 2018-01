Zou dit een echte Mesdag zijn?

Marines van Mesdag.

De Nederlandse kunstschilder Hendrik Willem Mesdag (1831 - 1915) was ook al in zijn tijd beroemd en in Frankrijk ook bekend als kunstverzamelaar. Hendrik Mesdag schilderde vooral dergelijke marines in een stijl die tussen de romantiek en het impressionisme in zit. Hij hoorde thuis in de Haagse School, was ook lid van het befaamde artistieke genootschap van de Pulchri-studio en is ook de auteur van het bekende panorama van Mesdag in Scheveningen. Zijn werk wordt nog steeds gewaardeerd en brengt op veiling vele duizenden euro op. Alleen kan ik op deze foto's niet zien of het om een origineel werk gaat. En laat het oordeel ook graag over aan een deskundige die u zeker in een Haags museum vindt! Indien goed dan is het werk waardevol. U kunt zich ook wenden tot een Nederlands veilinghuis.