Zilvermarkt Laarne in prachtige omgeving

Het kasteel van Laarne is niet alleen een prachtige waterburcht, maar laat ons ook genieten van sierlijke interieurs en een imposante zilvercollectie bijeengebracht door Claude d'Allemagne met Europees zilver vervaardigd tussen 1550 en 1931.

Nu grijpt er voor de tweede maal een zilvermarkt plaats waarop een aantal Belgische antiekdealers gespecialiseerd in zilver hun collectie aanbieden. Kortom, dit is een must voor eenieder met belangstelling voor dit edele metaal. We merken trouwens op dat de zilvermarkt momenteel weer helemaal opveert!

De Zilvermarkt grijpt plaats op maandag 1 mei van 10 tot 17u30, www.slotvanlaarne.be.