Zijn prenten van heiligen waardevol?

Heiligen prenten.

Dat er vroeger meer werd verzameld staat buiten kijf. Maar denk nu niet dat het internet de volledige verzamelwoede heeft weggeblazen. Nee, want via het net wordt er nogal wat verzamelgoed aangeboden. Op sites als Etsy, Tweedehands als Marktplaats vind je dergelijke prenten. Maar de beste plaats om zoiets op de kop te tikken blijft te rommelmarkt, waar je meteen ook de staat goed kunt bekijken. Prenten van heiligen zijn al altijd in trek bij verzamelaars. Ze zijn ook niet echt zeldzaam, want al eeuwen geleden werden ze en masse geproduceerd om eigenlijk ook al te worden bijgehouden. Deze mooie prentjes zijn laat 19de of vroeg 20ste eeuws en al het product van de meer industriële productie. De ajourversiering doet denken aan het aloude knipselwerk. Dit is natuurlijk al een bijzonder exemplaar, opgevat als een envelopje waarin meer steekt. De waarde ligt rond de 15 euro. De doorsnee ligt rond de 2, 3 en 5 euro. Bijzondere exemplaren kunnen 25 of meer waard zijn. Maar wat geldt voor alle verzamelgoed: je moet op elk stuk apart een waarde plakken, want een klein verschil resulteert soms in een veel hogere waarde. En het is ook kwestie van wat de gek er voor geeft. Zoiets kan je best op een rommelmarkt slijten.