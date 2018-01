Zijn dit de soeplepels van Eva Braun?

De soeplepels van Eva Braun?

Eve Braun had inderdaad tafellinnen, tafelzilver en zelfs lingerie waarop deze initialen stonden. Op het net vonden we ook zilverwerk terug met deze initialen, e. en b. Deze lepels lijken inderdaad uit de tijd en komen uit de Württembergische Metallwarenfabrik, WMF. Maar of de initialen authentiek zijn kan ik niet uitmaken op deze foto's. Want het is perfect mogelijk om ze nadien in dit bestek te graveren. Dus zal de pedigree of het herkomstverhaal van groot belang zijn. Hoe lang zijn ze al in familie bezit en hoe kwamen ze bij u terecht? Indien authentiek, dan hebben ze beslist een waarde. Veel meer dan de waarde voor gewone WMF lepels natuurlijk. U zou zich hiervoor kunnen wenden tot een veilinghuis.