Zijn deze flessen soms eeuwenoud?

Antiek glas uit afvalput.

Tot in de 20ste eeuw werd er heel wat afval naast het huis gedumpt. Of soms zelfs in huis. Een oude waterput of beerput werd doorgaans vol afval gestouwd. Voor een archeoloog is dit best interessant, omdat wat er in steekt een mooi beeld geeft van de bewoning. In oude afvalputten werden ook etensresten gegooid die dan weer laten zien wat er op tafel kwam. En uiteraard kwam er ook nogal wat huisraad in zo'n put terecht. Zoals gebroken borden of wijnflessen die door hun bolle vorm doorgaans goed bewaarden. Hier zien we twee wijnflessen uit de 18de eeuw. In die tijd werden de wijnflessen niet horizontaal gestapeld, ze stonden dus recht. En hadden, tot begin 19de eeuw, een vrij bolle vorm. Oudere exemplaren uit de vroege 18de eeuw, zijn nog een stuk platter en breder. Het kan zijn dat het rechterflesje nog 17de eeuws is en gebruikt werd voor een medicijn. Op de foto zien we ook de voet van een wijnglas, een zogenaamde Berkemeyer of Römer, waarvan de greep bezet is met glasnoppen. Dat is ideaal om uit te drinken met vette vingers....de noppen verhinderen dat het glas uit je hand glijdt. Dit soort glas kwam al eind 16de eeuw voor. Het werd vervaardigd in het Rijnland en werd massaal naar onze streken uitgevoerd. Er ligt ook een stuk glas naast de flessen, dat best interessant lijkt. Het lijkt wel een fragment van een alambiek. Misschien eens een aparte foto sturen. Over het bleke potje naast de kleine fles kan ik weinig uitleg geven. Hierbij doe ik een oproep aan alle lezers met bodemvondsten: stuur die maar door. Zelfs over de kleinste scherf kan ik u misschien wat vertellen!