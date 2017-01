Zijn de staande klokken gestegen of gedaald in waarde?

De staande klok.

Ooit was de staande klok een 'teken van stand'. Het is nu eenmaal zo dat er in elke kasteelhal een staande klok stond. Dus ook in de vestibule van een groot herenhuis of landhuis. In de loop van de 19de eeuw werd de staande klok ook een statussymbool van de middenklasse en tegen het einde van de 19de eeuw van de lagere klasse. Toen werd de markt overspoeld door de goedkopere klokken uit het Zwarte Woud, bestemd voor Jan Modaal.

Status

Maar de meeste Zwarte Woud klokken zijn geen staande klokken. Staande klokken hebben dus een aparte 'status'. Ze kenden trouwens een comeback in de jaren '60 toen er flink wat voor werd opgehoest. Antieke staande klokken uit België, velen zijn van Waalse herkomst, werden hier vlot verkocht voor 30.000 à 50.000 frank of meer. De belangstelling was zo groot dat men ook klokken uit Frankrijk en Engeland ging invoeren. Dit is zo'n Engelse staande klok in antieke stijl, gefineerd met mahonie. Het is een fraaie klok, misschien al laat 19de eeuws, maar nog wat in laat 18de eeuwse stijl. Aan de beschilderde wijzerplaat zie je dat het een landelijke klok is. In Engeland werden dit soort antieke klokken nog gebouwd tot diep in de 20ste eeuw. Misschien is ook deze klok dus wat jonger.

Waarde.

Maar nu de waarde. De stande klok heeft zijn imago niet mee en wordt steevast geassocieerd met een zekere oubolligheid en is net daarom nu moeilijk verkoopbaar. Let wel, staande klokken uit de 18de eeuw, van top kwaliteit, zoals ze toen werden gebouwd in Londen en Amsterdam, blijven waardevol. Maar niet dit soort landelijke klokken die nu amper 150 à 200 euro waard zijn. Kan je proberen te slijten op het net, de veilinghuizen noch antiquairs zijn er happig op.