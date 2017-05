Een semainier.

Dit noemen we een zevendagenkast of semainier. Het gaat om een chiffonnier met zeven laden. Het meubel is niet zeldzaam en kwam vroeger veel voor, quasi in elk herenhuis. Het is een mooi meubel, vermoedelijk met mahoniefineer (moeilijk te zien op de foto). Het meubel kan zowel van Franse als van Belgische makelij zijn. De waarde ligt rond de 150 à 200 euro. Dat is inderdaad goedkoper dan een kast van Ikea. Het in momenteel zo dat antieke meubels echt beterkoop zijn.....