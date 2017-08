Werk van vergeten Nederlandse kunstenaar herontdekt

Vergeten broeders Oyens.

Via deze rubriek duiken nu en dan vergeten meesters op, want er zijn heel wat getalenteerde kunstenaars die nooit de musea noch de kunsthandel halen. Of amper. En waar het grote publiek geen weet van heeft omdat het niet nieuwsgierig genoeg is en ook nooit leert om naar schilderijen te kijken. Zo leer je immers kwaliteit te onderscheiden. Er zijn overal interessante meesters "van het tweede plan" die nauwelijks in de analen van de kunstgeschiedenis worden opgenomen. Bijvoorbeeld de gebroerders David (1842- 1902) en Pierre Oyens (1842- 1894), beiden geboren in Amsterdam. Het gaat om een tweeling, beiden beeldend kunstenaar, geboren Amsterdammers, die zich in Brussel vestigden dat toen een belangrijk artistiek centrum was met levendige academies. David en Pierre Oyens werden beiden een leerling van de bekende Portaels en werkten in hun gezamelijke atelier. Hun stijl was niet zo vooruitstrevend, maar ze schilderden voortreffelijke interieurs, portretten, genretaferelen en stillevens. Ze leverden fraai werk. Dit portret is mooi geborsteld, maar is niet zo commercieel, waardoor de waarde rond de 750 à 800 euro zit. Maar sommige van hun werken zijn wel meer waard. Het loont de moeite om hun oeuvre even op het net te herontdekken.