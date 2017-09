Welkom in mijn Chinees tuintje

Een Chinese tuin.

Dit leuke bord komt uit Delft en werd in de late 18de eeuw vervaardigd. De schilder inspireerde zich op een Oosters voorbeeld, namelijk op een bord van Chinees porselein waarop een tuintje prijkt. Een tuintje met een hekje en een treurwilg. Maar het gaat uiteraard om een gestileerde versie die afwijkt van het Chinese voorbeeld, maar het blijft een Chinese tuin. Het is een polychroom bordje van behoorlijke kwaliteit. Alleen zijn dit soort bordjes minder waard dan ooit. Zoiets koop je voor 50 à 70 euro. Ooit was z'n polychroom bordje 200 euro of meer waard. Maar het blijft een aardig stukje antiek. Zou het bijhouden en gebruiken.