Welke stijl is dit?

Art Deco.

Zowel de spiegel als de schouwmantel en het beeld zijn voorbeelden van de Art Deco stijl die tussen de twee wereldoorlogen bloeide, het Interbellum dus. De Art Deco werd genoemd naar de beroemde wereldtentoonstelling L'Exposition des Arts Décoratifs die doorging in 1925 te Parijs. De Art Deco stijl is makkelijk herkenbaar aan de kubistische, dus hoekige, vormgeving die een reactie was op de zwierige Art Nouveau van een generatie eerder. Tijdens het Interbellum was men tuk op een eenvoudige vormgeving en dergelijke sierlijke en erotische getinte voorstellingen van het beeld. De spiegel is van matige kwaliteit en heeft maar een beperkete waarde van een 100 euro. Het beeldje, indien van plaatser is 30 euro waard. Indien van zamac, een soort tin, is het 60 euro waard. Indien van brons een 225 à 300 euro. Staat er een signatuur op dan kan de waarde hoger oplopen.