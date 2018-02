Wat zijn oude tijdschriften waard?

Door de vraag over oude nummers van het ooit zo beroemde Vlaamse familie weekblad ABC schiet er meteen nog een vraag door mn hoofd: hebben vintage Knack's wel waarde? Toch iets, want op het net, ondermeer op Tweedehands.be, merk ik dat ze toch wat worden verzameld. Bijzondere edities van Knack, zeker de historische exemplaren, wekken wellicht wel wat belangstelling op. Anderzijds merk ik ook dat sommige bibliotheken hun oude kranten en magazines weggooien wegens plaatsgebrek. Dat is soms wel begrijpelijk en je kunt er van uitgaan dat iedereen jarenlang alles heeft gespaard. Maar let toch maar op, want wat ooit gewoon overal voorkwam, vind je soms nergens meer. Is ook zo'n beetje het geval met het ooit heel populaire Vlaamse familie weekblad ABC dat van 1932 tot 1973 werd uitgegeven door Vooruit, op initiatief va Ontwikkeling en Het Licht. Het was een populair blad. Nu is het stilaan zeldzaam en wordt het gezocht. Dat merk je op het net. De prijzen schommelden inderdaad tussen een paar euro en een paar tientallen euro. Alles hangt van het nummer en de inhoud af. Wellicht worden ook de eerste Knack's bijgehouden! Feit is dat oude kranten en weekbladen doorgaans niet zo waardevol zijn, omdat er toch wel wat van werd bewaard. Maar misschien meer van de echt oude tijdschriften zoals ABC, dan van de recentere uitgaven. Ik heb zo het gevoel dat al wat de laatste jaren werd gedrukt snel snel naar de papiermand wordt verwezen en ooit heel zeldzaam wordt. Want wie houdt er straks nog papier bij? Enkel de digitale versies zullen beschikbaar blijven. Dus resumeren we dat het loont om oude kranten en weekbladen bij te houden. Maar meer dan enkele euro's worden ze niet waard.