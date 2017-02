Wat zijn Mechelse buffetten nog waard?

Het Mechelse Buffetten, vroeger en nu.

Het Mechelse buffet ontstond in de late 19de eeuw toen er in Mechelen heel wat meubelateliers actief waren die buffetten produceerden in neorenaissancestijl of barokstijl, geïnspireerd op de Vlaamse meubels uit de 17de eeuw. Op zich was dit niet uitzonderlijk, omdat toen de neorenaissancestijl in de mode was voor de inrichting van eetkamers. Dat was niet alleen zo in ons land, ook in Frankrijk en Nederland. Dus werden er gelijkaardige buffetten gemaakt bij onze buren. Maar de Mechelse zijn goed herkenbaar. Dit zijn typisch Mechelse buffetten met deurtjes voorzien van glas-in-lood. Het gaat om vrij artisanale meubels verfraaid met veel snijwerk. Het Mechelse buffet bleef tot een eind in de 20ste eeuw populair en werd nog ongeveer op dezelfde wijze vervaardigd in de jaren '20. Het meubel geraakte daarna uit de mode, om opnieuw opgepikt te worden door de brocantehandel in de jaren '70. In de jaren '70 en '80 werden er forse prijzen voor betaald, tot 100.000 frank, dwz 2500 euro. Maar die tijd is voorbij en nu is er nog weinig belangstelling voor deze bruine meubelen die je tegenwoordig verwerft voor hooguit 250 à 300 euro. Ze zijn ook moeilijk verkoopbaar, weinig brocanteurs zullen er geld voor geven....Moeilijke handel dus!