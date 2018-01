Wat vindt u van deze kringloopwinkelvondst?

Tussen Van De Velde en Rietveld.

We begrijpen dat u zowel aan Henri Van De Velde denkt, de Belgische architect-designer en de Nederlandse meubelontwerper-architect Gerrit Rietveld. Vooral omwille van de eenvoudige lijn en de witte kleur. Maar dit kinderstoeltje werd pas achteraf wit geschilderd en lijkt me origineel gewoon van gevernist hout. Het is wel uit de tijd van beide ontwerpers, van net voor of net na de Eerste Wereldoorlog en heeft wat van die eenvoudige lijn, maar is helemaal geen Van de Velde of Rietveld. Het is gewoon een leuke kinderstoel goed voor een 30 euro.