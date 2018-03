Wat is dit tableau van Victor Carabain waard?

De stadsgezichten van de Carabains.

Het geslacht der Carabains bracht verschillende kunstschilders voort. Hun verhaal begon met Jacques François Carabain (Amsterdam, 1834 - Schaarbeek, 1924), een Nederlander die carrière maakte in het welvarende België. Er waren er wel meer, want ons land was toen best toonaangevend en commercieel erg aantrekkelijk. Ook onze academies werden drukbezocht en heel wat Nederlandse schilders deden daarom Antwerpen en Brussel aan. Schaarbeek, waar Jacques François Carabain overleed, was omstreeks de eeuwwende cultureel een van de kloppende harten van ons land. Carabain had twee schilderende zonen, Victor Carabain en Emile Carabain. En later had hij ook nog een schilderende kleinzoon, Emile junior. Victor Carabain specialiseerde zich net als zijn vader in stadsgezichten. Ze schilderden er heel wat in Venetië en Cairo. Let wel, niet alle tableaus van de Carabains zijn van een hoge kwaliteit. er zit ook nogal wat seriewerk bij. De waarde van dit werk ligt rond de 900 à 1000 euro.