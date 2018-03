Boheems porselein.

Uw servies werd na de oorlog geproduceerd in de porseleinmanufactuur van Poschetzau in Bohemen. Het bedrijf werd in 1890 opgestart en werkte tot 1968. Men produceerder er vooral serviesgoed, zoals dit. De waarde van zo'n retroservies ligt niet zo hoog, een 150 à 200 euro.