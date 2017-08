Wat is dit prachtige antieke bureau waard?

Hebben antieke mubelen nog waarde?

Het is tegenwoordig als taxateur niet makkelijk om antieke meubelen naar waarde te schatten. De reden is simpel. Voor veel antieke meubels werd er destijds nogal wat neergeteld. Terecht trouwens. Maar door de slinkende vraag is er nog amper belangstelling voor, waardoor de prijzen kelderen. Meer zelfs, menig antiquair of brocanteur koopt ze zelfs niet eens meer op! Dat is jammer, zeker als het om dergelijke mooie meubels gaat. Dit prachtige bureau uit de late 18de eeuw is uitgevoerd in quasi zuivere Lodewijk XVI stijl, ook Louis XVI of style à la Grecque genoemd. Deze zuiver neo classcistische stijl herkennen we aan de versiering en de strakke opbouw. Dit fraai bureau van rond 1770 komt uit ons land en mogen we als Belgisch bestempelen. Het kan zowel Vlaams als Waals zijn. Het is van mooie kwaliteit en kwam ooit uit een mooi stadspaleisje of landhuisje. Vroeger zou je daar makkelijk 2000 euro voor hebben neergeteld, nu 500 à 600 euro. Dat wil zeggen dat de brocanteur er 300 à 400 voor zou neertellen. Misschien kent u iemand in uw omgeving aan wie u het zonder schaamte mag aanbieden voor 600 à 750 euro.